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04 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
21:41  04 февраля 2017 0

Депутат Госдумы от ХМАО пошел на повышение

Сысоев Владимир, зампредседателя тюменской областной Думы. Тюмень, сысоев владимир
Владимир СысоевФото: Николай Бастриков © URA.RU

На минувшем съезде ЛДПР избран новый состав Высшего совета партии. Его состав сокращен с 11 до 7 человек.

В высший совет вошел Жириновский, которому это положено в соответствии со статусом главы партии, и депутаты Госдумы. Среди них лидер либерал-демократов в ХМАО-Югре, депутат Государственной Думы Владимир Сысоев.

«Это очень высокое доверие со стороны главы партии и соратников, — рассказал Владимир Сысоев. — Совет обновился на 90%. Такого еще не было. Объем работы, конечно, увеличится. Нам предстоит решать много серьезных задач на Ямале, в Югре и Тюменской области. Одна из них — привести партию к лидерству. И стать в России партией номер два».

Помимо Владимира Сысоева в Высший совет вошли Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Игорь Торощин, Борис Чернышов.

Членам Высшего совета нужно будет избрать руководителя в течение 10 дней после съезда.

Владимир Балтунов
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