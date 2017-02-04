Депутат Госдумы от ХМАО пошел на повышение

21:41 04 февраля 2017 0

Владимир Сысоев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На минувшем съезде ЛДПР избран новый состав Высшего совета партии. Его состав сокращен с 11 до 7 человек.

В высший совет вошел Жириновский, которому это положено в соответствии со статусом главы партии, и депутаты Госдумы. Среди них лидер либерал-демократов в ХМАО-Югре, депутат Государственной Думы Владимир Сысоев.

«Это очень высокое доверие со стороны главы партии и соратников, — рассказал Владимир Сысоев. — Совет обновился на 90%. Такого еще не было. Объем работы, конечно, увеличится. Нам предстоит решать много серьезных задач на Ямале, в Югре и Тюменской области. Одна из них — привести партию к лидерству. И стать в России партией номер два».

Помимо Владимира Сысоева в Высший совет вошли Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Игорь Торощин, Борис Чернышов.

Членам Высшего совета нужно будет избрать руководителя в течение 10 дней после съезда.