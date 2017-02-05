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05 февраля 2017
04 февраля 2017
11:49  05 февраля 2017 0

В США дети побили школьника из-за его кепки с лозунгом Трампа о величии

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Споры о политике Трампа ведут даже детиФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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В США сверстники побили подростка из-за его кепки с лозунгом Трампа, сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел в штате Миссури, городке Сент-Луис. 12-летний мальчик отправился гулять в компании приятелей и надел кепку с изречением президента Дональда Трампа. Надпись на головном уборе гласила: «Вернем Америке величие» (Make America Great Again).

Во время прогулки мальчишки поспорили по поводу стены, которую Трамп собрался строить на границе с Мексикой. Не сойдясь во мнениях, подростки набросились на школьника в кепке и ударили его.

Разобраться в произошедшем намерена школа, где учатся дети.

Евгений Лазарев
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