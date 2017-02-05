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Главные новости Челябинской области
12:53  05 февраля 2017 0

Челябинский смог перерос в уголовное дело

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Смог в Челябинске стал поводом для возбуждения уголовного делаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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В УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Уголь» — сотрудники управления по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией собирают материалы, связанные с нарушениями правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры региона. По поручению прокурора области Александра Кондратьева, сотрудники полиции совместно с коллегами из природоохранной прокуратуры уже провели внеплановые выездные проверки, в ходе которых проверялось соблюдение промышленными предприятиями законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В этот период предприятия должны снижать выбросы, но в Челябинске во время безветрия над жилыми кварталами зависает смог. Жители жалуются, что нечем дышать.

«По данным результатов исследования проб атмосферного воздуха в различных районах жилой зоны Челябинска в разные временные промежутки выявлено трехкратное превышение предельно допустимых концентраций фенола», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Альбина Золотухина
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