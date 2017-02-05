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Главные новости Свердловской области
23:09  05 февраля 2017 0

Задержаны хозяева собак, загрызших на Урале 7-летнюю девочку

Собаки и дачи. Нижневартовск., собаки
Мужчины задушили обеих собак-убийцФото: Александр Елизаров © URA.RU

Задержаны двое жителей села Пальмино в Таборинском районе, чьи собаки загрызли ребенка. Перед этим под контролем следователей мужчины 53 лет и 41 года самостоятельно убили своих собак. На шерсти животных обнаружены следы крови погибшей девочки, образцы отправлены на экспертизу.

«Установлены и допрошены очевидцы произошедшего — четверо подростков, которые видели лежащее тело девочки возле детской площадки, расположенной за местным Домом Культуры, при этом недалеко от ребёнка находились две большие собаки, без намордников и поводков», — рассказал «URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Подростки сообщили взрослым о случившемся, после чего занесли девочку в дом. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Хозяева собак задержаны, следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте, также в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу продолжается допрос свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз. Устанавливается, имелись ли ранее факты агрессивного поведения указанных животных в отношении людей. Будет установлено, почему малолетний ребёнок находился на улице один, без присмотра со стороны взрослых.

Александр Лукманов
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