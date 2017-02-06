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06 февраля 2017
05 февраля 2017
02:29  06 февраля 2017 0

Вице-президент США назвал условия, при которых с России снимут санкции

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В круг общих интересов Кремля и Белого дома входит, в частности, борьба с терроризмомФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Вопрос о том, будет ли снята с России часть санкций, решится в ближайшие месяцы. Как заявил вице-президент США Майкл Пенс, в первую очередь, это будет зависеть от самой России.

«Это будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в позиции России, и от возможности наладить взаимодействие на основе общих интересов», — заявил Пенс в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что в круг общих интересов входит, в частности, борьба с исламским терроризмом, и Россия в этой борьбе заинтересована, передает Lenta.Ru.

«Если у нас появится возможность работать друг с другом, президент найдет возможность начать отношения заново», — подчеркнул Майкл Пенс.

Наталья Володина
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