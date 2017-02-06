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06 февраля 2017
09:43  06 февраля 2017 0

Допинг-скандал лишил Поветкина мечты о чемпионском титуле. Спортсмен исключен из рейтинга WBC

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
Александра Поветкина исключили из рейтинга WBCФото: Антон Басанаев © URA.RU
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Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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Россиянин Александр Поветкин будет исключен из рейтинга боксеров-тяжеловесов Всемирного боксерского совета (WBC). Решение об исключении российского боксера WBC вынесет на следующей неделе.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана «Газета.Ru».

В декабре 2016 года в Екатеринбурге должен был состояться бой Поветкина с Бермейном Стиверном за право на титульный поединок WBC. В пробах российского спортсмена обнаружился допинг. Канадец тогда обвинил Поветкина в нечестности и отказался даже пожать ему руку.

Поветкин после этого вышел на ринг с французом Йоанном Дюопа. Этот бой не имел титульного статуса. Россиянин победил нокаутом в шестом раунде. 2 февраля 2017 года были обнародованы результаты анализа пробы «Б», которые обнаружили в крови Поветкина запрещенный препарат остарин, пишет «Национальная служба новостей». Как отметил промоутер спортсмена Андрей Рябинский, доля вещества минимальная.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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