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10:52  06 февраля 2017 0

Из-за массового отравления в Екатеринбурге закрыта «Студия суши»

Клипарт. Санкт-Петербург, еда, суши
На период проверки кафе закрытоФото: Александр Елизаров © URA.RU

В результате массового отравления в кафе «Студия Суши» в инфекционное отделение горбольницы № 40 госпитализированы семь человек. Среди заболевших шестеро посетителей кафе и один работник службы доставки. У всех наблюдается острая кишечная инфекция.

«Проводится обследование кафе на улице Декабристов, ведется отбор проб пищи, смывов, материала от сотрудников», — рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева.

В адрес руководителя ООО «Фудтайм», которому принадлежит кафе, выписано предписание провести дезинфекцию помещений. Вручен протокол о временном запрете работы организации.

Александр Лукманов
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