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06 февраля 2017
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Главные новости Москвы
11:20  06 февраля 2017 0

Минобороны купит планшеты по 350 тысяч рублей за штуку

Фотовыставка «Триумф и трагедия Второй мировой войны» в ккт Космос. Екатеринбург, айпад, планшет
Планшеты российских военных отличаются высокой ценойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минобороны закупит планшеты, произведенные санкт-петербургским частным конструкторским бюро. На сайте госзакупок указано, что за каждый гаджет ведомство заплатит 356,4 тысячи рублей за штуку. Сумма всего заказа составила 115 млн рублей — всего будет куплено 324 устройства.

Заказчиком техники от имени Минобороны выступает санкт-петербургское научно-производственное предприятие «Сигнал». Своим единственно возможным поставщиком он определил научно-производственную компанию «Атри» — также из Санкт-Петербурга, пишет CNews. Выполнить контракт «Атри» обязана до июля 2017 года.

На сайте компании в перечне производимого ею оборудования представлена линейка так называемых панельных компьютеров «Орион», которые по внешнему виду очень напоминают мобильные планшеты, хотя и снабжены винтами, подразумевающими их жесткую фиксацию на какой-либо поверхности, например, на объектах наземного и морского базирования, вездеходах, железнодорожных платформах или на морских судах и самолетах.

Издание указывает, что «Сигнал» и ранее закупал у «Атри» планшетные компьютеры. Последняя закупка была в сентябре 2016 года. Тогда было куплено 31 устройство на общую сумму чуть более 11 млн рублей.

Еще в 2014 году стало известно, что для военных разработаны специальные планшеты. Новый российский планшет оснащен не только отечественной ОС, но и «умной» кнопкой, которая позволяет в любой момент физически отключить модули, способные передавать информацию, сообщали «Газете.Ru» в Минобороны. Заместитель генерального директора по развитию Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ) Дмитрий Петров рассказывал, что планшет оснащен двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, двумя камерами (0,3 и 5 mp), навигацией, всеми современными модулями связи: 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPRS, EDGE, GSM и т. д. По размерам устройство «чуть толще iPad». Планшет рассчитан на работу под водой на глубине до 1 метра в течение 30 минут, защищен от пыли, падений с высоты до 2 метров, работает при температуре до +55 градусов.

Нина Калинина
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