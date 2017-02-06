12:52 06 февраля 2017 0

Автомобили доведены до состояния автохлама Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

ФСБ разбирается, кто в «дочке» «Почты России» — службе экспресс-доставки столичной EMS — довел до состояния автохлама фактически весь служебный автопарк. Из 350 новых служебных иномарок только 108 остались на ходу, остальные — разбиты и разобраны, а ещё несколько машин бесследно исчезли.

Нарушения в EMS «Почта России» обнаружили несколько месяцев назад, когда было принято решение передать столичную службу доставки EMS в ведение УФПС Москвы, пишет Life.ru Пришедшие принимать технику почтовики увидели на неохраняемой автостоянке удручающую картину: битые и разукомплектованные темно-синие фургоны с логотипами EMS Почта России. На балансе столичного EMS значились 347 служебных автомобилей доставки. Это были иномарки: «каблуки» Volkswagen Caddy, коммерческие фургоны Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Iveco EuroCargo, причем практически все они были новыми. Каждая из машин стоит около одного млн рублей.

фото: Life.ru

В ходе проверки установили, что 95 автомобилей неисправны, 132 — разукомплектованы. Причём представители EMS так и не смогли предоставить документы о том, куда же делись запчасти и кузовные детали от них. Ещё 8 автомобилей числились без вести пропавшими: никто из EMS не смог объяснить, где они находятся и существуют ли они вообще. В итоге УФПС приняло на свой баланс только 94 автомобиля. Остальные машины EMS теперь будет списывать на запчасти и металлолом. Судьбу пропавших авто выясняет ФСБ.

«Почта России» не ограничивается только наземным транспортом. Недавно УФПС запустило собственные самолеты. Как сообщали в пресс-службе «Почты России», воздушные суда позволят сократить сроки доставки и будут активно использоваться для пересылки почтовых грузов, в том числе заказов из интернет-магазинов, пишет «Газета.Ru».

Между тем 2 февраля стало известно, что глава «Почты России» Дмитрий Страшнов может быть досрочно освобожден от должности. Его может сменить на этом посту член правления «Ростеха» Сергей Куликов, писала «Национальная служба новостей». Контракт Страшнова истекает летом, но, вероятно, из-за нескольких громких коррупционных скандалов, он будет разорван досрочно. Ранее премию Страшнова в 100 млн рублей раскритиковал генпрокурор РФ Юрий Чайка.