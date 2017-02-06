Югорский мэр обратился к сотрудникам стратегического предприятия ХМАО

13:05 06 февраля 2017 1

Мэр Сургута Вадим Шувалов поздравил с юбилеем электростанцию, на которой отработал 25 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одна из крупнейших электростанций России, Сургутская ГРЭС-1, отметила 45 лет. Энергетиков поздравил мэр Сургута Вадим Шувалов. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации города.

Вадим Шувалов сам отработал на стратегическом предприятии 25 лет, проделав путь от электромонтера до директора электростанции. «Станция является кузницей кадров для всей Тюменской энергосистемы. Это была первая станция, первое энергетическое сердце Западной Сибири, как его называли в то время. И при последующем строительстве Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС, Няганской ГРЭС — всегда подпитка специалистами была от Сургутской ГРЭС-1. Хочется сказать, что коллектив станции высокопрофессионален, станция работает очень экономично, станция работает надежно и безопасно. Это, я считаю, огромная заслуга тех людей, которые когда-то были первыми, построили эту станцию, и тех, которые эксплуатируют ее сейчас», — прокомментировал Вадим Шувалов.

Первый энергоблок Сургутской ГРЭС-1 был запущен в 1972 году. Сейчас это четвертая по мощности тепловая электростанция России. Предприятие обеспечивает тепло в домах сургутян и электричество в сетях Урала и Западной Сибири.