{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 февраля 2017
05 февраля 2017
04 февраля 2017
03 февраля 2017
02 февраля 2017
13:05  06 февраля 2017 1

Югорский мэр обратился к сотрудникам стратегического предприятия ХМАО

Тур Шувалова по соц.объектам. Сургут, Шувалов Вадим
Мэр Сургута Вадим Шувалов поздравил с юбилеем электростанцию, на которой отработал 25 летФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одна из крупнейших электростанций России, Сургутская ГРЭС-1, отметила 45 лет. Энергетиков поздравил мэр Сургута Вадим Шувалов. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе администрации города.

Вадим Шувалов сам отработал на стратегическом предприятии 25 лет, проделав путь от электромонтера до директора электростанции. «Станция является кузницей кадров для всей Тюменской энергосистемы. Это была первая станция, первое энергетическое сердце Западной Сибири, как его называли в то время. И при последующем строительстве Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС, Няганской ГРЭС — всегда подпитка специалистами была от Сургутской ГРЭС-1. Хочется сказать, что коллектив станции высокопрофессионален, станция работает очень экономично, станция работает надежно и безопасно. Это, я считаю, огромная заслуга тех людей, которые когда-то были первыми, построили эту станцию, и тех, которые эксплуатируют ее сейчас», — прокомментировал Вадим Шувалов.

Первый энергоблок Сургутской ГРЭС-1 был запущен в 1972 году. Сейчас это четвертая по мощности тепловая электростанция России. Предприятие обеспечивает тепло в домах сургутян и электричество в сетях Урала и Западной Сибири.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров