У популярного оппозиционного паблика в ХМАО появится новый хозяин

15:26 06 февраля 2017 0

"Голос Нефтеюганска" через месяц обретет нового владельца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец группы «Голос Нефтеюганска» Светлана Красильникова готова отдать свой паблик. Эту информацию активистка подтвердила «URA.RU».

Объявление появилось также в самом паблике. В группе «Голос Нефтеюганска» во «ВКонтакте» состоит более 6 тыс. человек. Сообщество считается одним из самых оппозиционных в Нефтеюганске — там публикуются материалы, в которых часто критикуется работа городской администрации. Как рассказала «URA.RU» сама Светлана Красильникова, вопрос о новом владельце будет принят до 3 марта. Сейчас активистка решает, на каких условиях передаст паблик: будет ли он продан либо общественница отдаст его другим активным жителям города.

По словам Красильниковой, она решила отдать паблик, разочаровавшись в политике. Более того, активистка считает, что ее могут использовать, чтобы сместить мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. «Я пришла к однозначному выводу, что некие политические силы хотят убрать Дегтярева моими руками. В их игре, в этой ситуации для меня плюсов нет — одни минусы. Я не хочу быть марионеткой в чужих руках», — прокомментировала Красильникова.

Общественница предполагает, что и сам градоначальник, и даже губернатор Наталья Комарова могут знать об этой ситуации. Добавим, после того, как появилась информация о грядущей смене владельца паблика, несколько человек уже покинули сообщество. В группе опубликовано объявление, что и с новым хозяином этот ресурс будет жить.