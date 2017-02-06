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06 февраля 2017
Главные новости Москвы
15:14  06 февраля 2017 0

Кремль требует извинений от Fox News за слова о «Путине-убийце»

Саммит Россия-ЕС. Пресс-конференция, путин владимир
Американский телеканал назвал Владимира Путина "убийцей"Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телекомпания Fox news, корреспондент которой в беседе с президентом США Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина убийцей, обязана принести официальные извинения, считают в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные слова являются недопустимыми и оскорбительными.

Как напоминает «Утро.ру», во время интервью Трампа ведущий Билл О’Райли назвал Путина «убийцей». На это Дональд Трамп парировал: «Есть много убийц, и у нас есть много убийц». Он подчеркнул, что уважает президента Владимира Путина и Россию и что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

В Кремле слова ведущего телеканала посчитали оскорбительными и недопустимыми. «Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков, его слова приводит «Газета.Ru».

Нина Калинина
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