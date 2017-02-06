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06 февраля 2017
15:20  06 февраля 2017 0

Лукашенко выдаст Азербайджану блогера из Екатеринбурга

Александру Лапшину грозит 8 лет колонииФото: фотография со страницы Александра Лапшина в ЖЖ

В суде Минска принято решение выдать Азербайджану блогера из Екатеринбурга, который был задержан по запросу Интерпола. О решении выдать Азербайджану блогера и путешественника сообщил на своей пресс-конференции глава государства Александр Лукашенко.

«Мы предлагали министрам иностранных дел Азербайджана, России и Израиля принять какое-то решение. И мы бы его выполнили. Но этого не произошло, — рассказал Александр Лукашенко. — Поэтому мы поступим по закону. Есть запрос Интерпола, и мы его выполним».

Напомним, блогер из Екатеринбурга Александр Лапшин, который, помимо российского, имеет израильское и украинское гражданство, был задержан в Минске в середине декабря 2016 года по запросу Азербайджана за незаконный въезд в страну. Блогер и турист был внесен в черный список МИД Азербайджана в 2011 году за то, что высказывал в своих записях в Сети поддержку самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, которую Азербайджан считает своей территорией. Но в 2015 году Лапшин обманул азербайджанских пограничников — въехал на территорию страны по украинскому паспорту, где его имя записано «Олександр». Азербайджан объявил Александра в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса АР.

За незаконный въезд в страну Лапшину грозит по азербайджанскому закону 8 лет заключения.

Александр Лукманов
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