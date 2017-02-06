Глава хоккейного клуба-аутсайдера из ХМАО пожаловался на маленький бюджет

15:59 06 февраля 2017 0

Югорские хоккеисты разочаровали фанатов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководство хоккейного клуба «Югра» прокомментировало поражение в текущем сезоне КХЛ. Несмотря на ежегодное финансирование в размере от 600 млн до 1,2 млрд рублей, команда уже третий год подряд не выходит в зону плей-офф. Как заявил «URA.RU» генеральный директор клуба Василий Филипенко, бюджет «Югры» один из самых маленьких в лиге, в основном клуб занимается популяризацией хоккея и спорта в целом.

По словам гендиректора ХК «Югра», большая часть бюджета уходит на юных хоккеистов и развитие социальной активности клуба: «Югра» — это, прежде всего, ориентир для молодёжи. На основную команду ровняются подрастающие спортсмены, на успех которых мы надеемся. По большей части мы занимаемся именно популяризацией хоккея и спорта в целом. И надо отметить, что бюджет у нас один из самых маленьких в КХЛ».

Несмотря на кадровые перестановки и приход в «Югру» в декабре нового тренера, экс-наставника уральского «Автомобилиста» Андрея Разина, югорской команде не удалось оправдать надежды болельщиков. Команде осталось сыграть 3 матча в домашней серии игр, но при любом раскладе набрать необходимые очки югорским хоккеистам уже не удастся. Сейчас игроки находятся на предпоследней строчке в восточной турнирной таблице. «Мы боролись в каждом матче как могли. В конце концов, у нас не окончательное место в таблице. Не удалось порадовать болельщиков в этом сезоне, но мы будем верить, что в следующем точно все получится. Где-то есть и моя вина, где-то — тренеров. Иногда нам просто не везёт», — комментирует Филипенко.

Василий Филипенко считает себя виноватым в поражении ХК «Югра» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вопрос о целесообразности существования ХК «Югра» звучит в фан-сообществе регулярно. Болельщики сетуют не только на качество игры, но и на интриги вокруг финансирования клуба. Одна из резонансных историй — заработок бывшего тренера «Югры» Павла Езовских, который, по одной из версий, получал 60 млн рублей за сезон. Василий Филипенко эту информацию опроверг. «Это полный бред, таких цифр нет близко. Наши хоккеисты даже половины такого не получают. К деньгам мы относимся внимательно», — комментирует глава «Югры», отмечая, что по результатам крайней проверки счётной палаты в делах клуба не было выявлено существенных нарушений.

При этом точную сумму вознаграждения бывшего тренера Филипенко озвучивать не стал.

Напомним, что ХК «Югра» безуспешно пытается пробраться в плей-офф три года подряд. По завершении домашних игр югорская дружина отправится проводить товарищеские матчи в городах, встречаться с болельщиками, проводить культурные и социальные мероприятия.