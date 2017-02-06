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16:50  06 февраля 2017 0

Югорские хоккеисты разгромили в США американцев и канадцев

Хоккей Трактор СКА Челябинск, клюшка, крага, хоккей, кровь на льду
СХК "Югра" завоевал Кубок чемпионов в СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорские следж-хоккеисты завоевали Кубок чемпионов в Буффало (США). Команда из ХМАО не потерпела ни одного поражения, сообщили «URA.RU» в Центре адаптивного спорта Югры.

В турнире, помимо СХК «Югра», приняли участие клубы из США и Канады. В общей сложности следж-хоккеисты из ХМАО провели пять матчей. Хозяина арены, команду «Буффало», югорчане обыграли — 6:0. Клуб Warriors потерпел поражение от «Югры» со счетом 4:1. Команду «Питтсбург» след-хоккеисты из ХМАО разгромили — 17:0. В полуфинале СХК «Югра» обыграл канадский «Китченер» (9:0), а в финале снова встретился с «Буффало», одержав победу со счетом 7:1.

Член Совета Федерации, президент СХК «Югра» Эдуард Исаков, отметил, что сейчас сборной России по следж-хоккею запрещено принимать участие в международных турнирах, но победы клуба из Ханты-Мансийска доказали высокий уровень подготовки российских спортсменов. «СХК „Югра“ с легкостью обыграл лучшие клубы США, которые имеют 20-летнюю историю. Мы доказали, что являемся лучшими среди американских и канадских клубов. И, думаю, чемпионат мира так же, как и Паралимпиада, без нашей российской команды по следж-хоккею не доставит победителям полного удовлетворения. Потому что североамериканские команды будут знать, что россияне могли бороться за место на пьедестале, а они могли отыграться, но возможности такой, скорее всего, не будет», — прокомментировал Эдуард Исаков.

Российских паралимпийцев, напомним, ранее отстранили от Игр в Рио-де-Жанейро из-за допингового скандала. Паралимпийский комитет России был лишен членства в международной организации.

Антон Степыгин
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