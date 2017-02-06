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06 февраля 2017
05 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
17:13  06 февраля 2017 0

В ивдельской колонии придавило заключенного

Член СПЧ Андрей Бабушкин в ИК-54 Новая Ляля
Заключенный погиб в результате несчастного случаяФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В результате несчастного случая погиб на производстве ИК-62 в Ивделе заключенный Александр Гуков. Обстоятельства его гибели сейчас выясняют следователи СКР.

«Ивдельским следственным отделом проводится доследственная проверка, — сообщил „URA.RU“ Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. — Назначены экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося».

По предварительным данным, во время работы Гукова придавило металлической конструкцией.

Александр Лукманов
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