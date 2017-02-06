18:29 06 февраля 2017 1

Погода будет испытывать южноуральцев несколько суток подряд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ГИБДД и дорожные службы Челябинска перешли на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты все центральные магистрали южноуральской столицы. Чтобы свести к минимуму заторы, на место ДТП экстренно отправляются наряды ДПС и регулировщики, сообщили «URA.RU» в городской ГИБДД. Также машины дорожной полиции сопровождают колонны коммунальной техники, задействованной при уборке дорог.

В усиленном режиме работают и дорожники. В ночь с 5 на 6 февраля, когда начались обильные осадки, на улицы Челябинска вывели почти 230 коммунальных машин. Днем, когда интенсивность транспортного потока возрастает, их работает вдвое меньше. Эта техника, по словам замдиректора отвечающей за уборку челябинских дорог компании «Южуралмост» Евгения Луганского, объединена в пять колонн. Ночью «коммунальная группировка» вновь увеличится. «В таком режиме уборка улиц будет идти до того момента, пока они не вернутся к состоянию, которое было до снегопадов», — заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По данным регионального метеоцентра, снегопад на Южном Урале продолжится в течение ближайших трех суток — 7, 8 и 9 февраля. Усиление ветра до 11-14 метров в секунду будет приводить к метелям, заносам и ограничению видимости. При этом ситуацию усугубит серьезное понижение температуры. В ночь на 7 февраля столбик термометра опустится до -25-30 градусов, в последующую — перевалит тридцатиградусную отметку, а утром 9 февраля обещает вплотную приблизиться к 40 градусам холода.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Челябинску