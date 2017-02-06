Бывшему полицейскому, покалечившему бизнесмена, вдвое сократили срок

18:12 06 февраля 2017 2

Срок экс-полицейскому сократили более чем вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего оперативника ФСКН Александра Зубовича. Ранее вынесенный ему приговор сократили с семи до трех лет.

«Срок наказания снижен с 7 до 3 лет, в остальной части первоначальный приговор остался без изменений», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Я не понимаю, почему Верх-Исетский суд посчитал оба раз семь лет, а областной дал три года, — прокомментировал „URA.RU“ решение суда защитник осужденного полицейского Сергей Колосовский. — Мы вообще не просили об уменьшении срока: речь идет об оправдании человека, который не виновен в совершенном преступлении». По словам адвоката, защита намерена и далее обжаловать приговор. «Будем подавать кассационную жалобу, параллельно готовить документы в Европейский суд по правам человека», — сообщил Колосовский.

К слову, осужденный полицейский Александр Зубович отсидел уже 14 месяцев своего срока. По новому решению Свердловского облсуда, ему осталось четыре месяца до УДО (условно-досрочного освобождения). По мнению адвоката, все шансы выйти по УДО у Зубовича есть, так он проявил себя как дисциплинированный заключенный.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2013 года в екатеринбургском клубе «Пушкин». Госнаркоконтроль проводил рейд и задержал директора ООО «Трейд-Маркет» Алексея Тучкова: в том месте, где он стоял, наркополицейские обнаружили пакетик с белым порошком (впоследствии оказалось, что это JWH). По словам бизнесмена, пакетик был не его, тогда Зубович со словами «значит, будет твой» сильно ударил Тучкова в живот. Как позже выяснилось, у бизнесмена произошел разрыв правой доли печени с отрывом желчного пузыря и изливанием крови в брюшную полость. Полицейские взывали скорую помощь.

1 июня 2016 года Верх-Исетский суд приговорил Зубовича к 7 годам колонии. В ноябре адвокат опротестовал приговор, но судья оставил его в силе. Адвокат Сергей Колосовский настаивал на невиновности полицейского, так как на записи с камер видеонаблюдения видно, что потерпевшего никто не бил.

«Тучков и его подруга Соколова намеренно оговорили его подзащитного, это стало платой за то, что сотрудники Госнаркоконтроля, испугавшиеся того, что человек после визита к ним оказался на операционном столе, не стали возбуждать против бизнесмена уголовное дело из-за наркотиков (под ногтями у Тучкова нашли кокаин)», — сказал Сергей Колосовский.