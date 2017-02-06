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06 февраля 2017
18:42  06 февраля 2017 0

Собянин пожелал Решетникову удачи на посту главы Прикамья

Максим Решетников попрощался с московскими коллегамиФото: официальный сайт правительства Москвы
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал экс-министра столичного правительства, а ныне врио губернатора Пермского края Максима Решетникова эффективным управленцем и пожелал ему удачи в работе.

«Максим Решетников в правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю ему успехов в реализации поставленных президентом задач по развитию Пермского края», — написал Сергей Собянин в соцсетях.

Между тем Максим Решетников уже попрощался с бывшими коллегами. Он поблагодарил их за работу и отметил, что гордится работой в команде Сергея Собянина, сообщает агентство городских новостей «Москва». Новый глава Прикамья добавил, что намерен оправдать ожидания жителей Пермского края.

Анна Белкина
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