18:42 06 февраля 2017 0

Максим Решетников попрощался с московскими коллегами Фото: официальный сайт правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал экс-министра столичного правительства, а ныне врио губернатора Пермского края Максима Решетникова эффективным управленцем и пожелал ему удачи в работе.

«Максим Решетников в правительстве Москвы получил огромный практический опыт работы в крупнейшем мегаполисе. Показал себя эффективным управленцем. Желаю ему успехов в реализации поставленных президентом задач по развитию Пермского края», — написал Сергей Собянин в соцсетях.

Между тем Максим Решетников уже попрощался с бывшими коллегами. Он поблагодарил их за работу и отметил, что гордится работой в команде Сергея Собянина, сообщает агентство городских новостей «Москва». Новый глава Прикамья добавил, что намерен оправдать ожидания жителей Пермского края.