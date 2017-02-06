18:48 06 февраля 2017 0

Центр освоения Арктики получит из бюджета Ямала 15 млн рублей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Российский центр освоения Арктики получит субсидию из бюджета Ямала в 15 млн рублей. Средства пойдут на уставную деятельность и содержание структуры. Об этом сообщается в постановлении, подписанном губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным 2 февраля 2017 года. Предоставит деньги департамент международных связей, возглавляемый замгубернатора Александром Мажаровым.

Ранее в правительстве Ямала в ответ на запрос «URA.RU» отметили, что два учреждения, учрежденные разными департаментами, но выполняющие схожие работы за счет бюджета, будут объединены. Речь шла как раз о Российском центре освоения Арктики и МЭЦ «Арктика». Оба учреждения возглавляет один и тот же человек — Андрей Барышников.

Собеседники агентства указывали на непрозрачность финансовых потоков в обоих учреждениях и желание силовиков проверить эти траты. Обе структуры учреждены в форме некоммерческих партнерств. Как сообщало агентство ранее, для МЭЦ «Арктика» на 2017 год уже зарезервирована в бюджете крупная субсидия в 24 млн рублей.

В учредителях НП «Центр освоения Арктики» числится еще одно некоммерческое партнерство — фонд «Сотрудничество Ямала», которое также получает средства из бюджета в виде субсидий.