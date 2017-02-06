19:22 06 февраля 2017 1

Конкурсная комиссия по выборам мэра Копейска полностью сформирована Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске состоялось заседание согласительной комиссии, по итогам которого конкурсная комиссия по выборам мэра полностью сформирована. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении внутренней политики правительства Челябинской области.

От городского собрания в конкурсную комиссию вошли спикер собрания Владимир Емельянова, депутаты Валерий Середенин, Наталья Кузнецова и Александр Чернецов. Претендовавший на место в комиссии Евгений Гиске взял самоотвод, отказавший в пользу Чернецова.

Правительство области в конкурсной комиссии представляют заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков, председатель комитета по информационной политике ЗСО Марина Поддубная и замруководителя аппарата губернатора, начальник управления госслужбы Татьяна Язовских.

Первое заседание комиссии, где состоится собеседование с кандидатами, подавшими документы на пост мэра, состоится 1 марта, итоговое — 10 марта. В списке претендентов 10 человек.