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19:22  06 февраля 2017 1

Копейские депутаты помирились и назначили ответственных за выборы мэра

Дубровский в Копейске Челябинск, кресло главы копейск
Конкурсная комиссия по выборам мэра Копейска полностью сформированаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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В Копейске выбирают мэра
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В Копейске состоялось заседание согласительной комиссии, по итогам которого конкурсная комиссия по выборам мэра полностью сформирована. Об этом «URA.RU» сообщили в управлении внутренней политики правительства Челябинской области.

От городского собрания в конкурсную комиссию вошли спикер собрания Владимир Емельянова, депутаты Валерий Середенин, Наталья Кузнецова и Александр Чернецов. Претендовавший на место в комиссии Евгений Гиске взял самоотвод, отказавший в пользу Чернецова.

Правительство области в конкурсной комиссии представляют заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков, председатель комитета по информационной политике ЗСО Марина Поддубная и замруководителя аппарата губернатора, начальник управления госслужбы Татьяна Язовских.

Первое заседание комиссии, где состоится собеседование с кандидатами, подавшими документы на пост мэра, состоится 1 марта, итоговое — 10 марта. В списке претендентов 10 человек.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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