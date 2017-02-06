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06 февраля 2017
19:46  06 февраля 2017 0

Назначен временный премьер-министр Пермского края

Рыбакин Пермь
Владимир Рыбакин приступит к исполнению обязанностей главы кабмина во вторник, 7 февраляФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Временно исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края будет первый вице-премьер Владимир Рыбакин. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил другой вице-премьер, Алексей Чибисов.

Владимир Рыбакин приступит к исполнению обязанностей главы кабмина во вторник, 7 февраля. На посту вице-премьера он курировал работу минприроды и минтранса. В данный момент правительство остается без главы. Дело в том, что ушедший в отставку Виктор Басаргин совмещал должности губернатора и председателя кабмина — это совмещение стало первым этапом его административной реформы. Дальнейшую судьбу этой реформы эксперты пока предсказывать не берутся.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Полина Домовитова
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