Назначен временный премьер-министр Пермского края

19:46 06 февраля 2017 0

Владимир Рыбакин приступит к исполнению обязанностей главы кабмина во вторник, 7 февраля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Временно исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края будет первый вице-премьер Владимир Рыбакин. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил другой вице-премьер, Алексей Чибисов.

Владимир Рыбакин приступит к исполнению обязанностей главы кабмина во вторник, 7 февраля. На посту вице-премьера он курировал работу минприроды и минтранса. В данный момент правительство остается без главы. Дело в том, что ушедший в отставку Виктор Басаргин совмещал должности губернатора и председателя кабмина — это совмещение стало первым этапом его административной реформы. Дальнейшую судьбу этой реформы эксперты пока предсказывать не берутся.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова.