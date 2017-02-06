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06 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
21:13  06 февраля 2017 3

На Урале суд не стал арестовывать владельцев собак, загрызших ребенка

Билборды к выборам Курган, собаки, бездомные животные
Хозяев заставили убить своих псовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тавдинский районный суд отказал следствию в ходатайстве об аресте Александра Фомина и Эдуарда Канифина, которые подозреваются в причинении смерти по неосторожности. Именно их псы напали на 7-летнюю девочку и растерзали ее, когда она каталась с горки, в деревне Пальмино Таборинского района.

«Меру пресечения подозреваемым изберет следователь», — добавили «URA.RU» в пресс-службе областного суда.

Трагедия разыгралась 4 февраля, за девочкой присматривали дедушка с бабушкой. Отец школьницы находился на заработках, а мать была в роддоме с третьим ребенком. После ЧП были задержаны двое местных жителей, 1963 и 1975 годов рождения. Собаки были убиты.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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