На Урале суд не стал арестовывать владельцев собак, загрызших ребенка

21:13 06 февраля 2017 3

Хозяев заставили убить своих псов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тавдинский районный суд отказал следствию в ходатайстве об аресте Александра Фомина и Эдуарда Канифина, которые подозреваются в причинении смерти по неосторожности. Именно их псы напали на 7-летнюю девочку и растерзали ее, когда она каталась с горки, в деревне Пальмино Таборинского района.

«Меру пресечения подозреваемым изберет следователь», — добавили «URA.RU» в пресс-службе областного суда.

Трагедия разыгралась 4 февраля, за девочкой присматривали дедушка с бабушкой. Отец школьницы находился на заработках, а мать была в роддоме с третьим ребенком. После ЧП были задержаны двое местных жителей, 1963 и 1975 годов рождения. Собаки были убиты.