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07 февраля 2017
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Главные новости Москвы
07:35  07 февраля 2017 0

В Японии готовятся хозяйничать на Курилах. Создан спецсовет

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, япония, японский зонт
Япония создала совет по хозяйственной деятельности на российских Курильских островахФото: pixabay.com

В Японии заявили о создании межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности с Россией на Южных Курилах. Его первое заседание состоится во вторник, 7 февраля.

Как заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, вновь созданный совет возглавит министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, пишет «Газета.Ru». Сэко, как уточняет издание, также отвечает за развитие экономического сотрудничества с Россией.

Еще в декабре 2016 года власти Сахалина и российский МИД начали готовить план действий по совместному с Японией хозяйствованию на Южных Курилах. Он будет предоставлен на рассмотрение в Токио.

Ранее заявлялось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Россию в ближайшее время для продвижения вопроса мирного договора. Как пишет «Национальная служба новостей», Абэ подчеркнул, что решение территориальной проблемы является «нелегким вопросом». Кроме того, премьер Японии отметил, что улучшение отношений Японии и России имеет большое значение с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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