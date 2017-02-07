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07 февраля 2017
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08:12  07 февраля 2017 0

Цены на продукты начали расти ускоренными темпами

Клипарт. Екатеринбург, молочные продукты, витрина
В России снова стали дорожать продуктыФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В январе в России ускорилась продовольственная инфляция. По данным Росстата, цены по отношению к январю 2016 года повысились в среднем 0,9%, а по отношению к декабрю 2016-го — на 0,6%.

Подорожали молочные продукты: сметана на 1%, молоко на 1,1%, на 1,4% подорожали твердые и мягкие сычужные сыры. Охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы стали дороже на 0,9-1,2%.

На 23% стали дороже помидоры, на 20,8% огурцы, виноград подорожал на 11%, а лук стал стоить дороже почти на 7%.

При этом на 1% стали дешевле некоторые виды круп и мука.

В Росстате отметили, что по итогам января 2017 года инфляция составила 0,6% в сравнении с предыдущим месяцем. В годовом исчислении инфляция в стране составила в январе 5% после 5,4% в декабре прошлого года, пишет «Росбалт».

Между тем в декабре минувшего года продукты питания в России подорожали на 0,7%, сообщает издание «Русская планета». Динамика роста цен на продовольственные товары в 2016 году составила по 3,9%.

Нина Калинина
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