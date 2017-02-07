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07 февраля 2017
06 февраля 2017
09:09  07 февраля 2017 0

Трамп не понимает, что происходит на Украине. За него ответила Тимошенко

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Дональд Трамп не знает, что происходит на Украине на самом делеФото: depositphotos.com © URA.RU

В интервью FoxNews президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии точной информации о конфликте на Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не был ли он оскорблен тем, что спустя сутки после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным «пророссийские силы возобновили боевые действия» на Украине, Дональд Трамп ответил, что «мы не знаем в действительности, что там происходит», пишет РБК.

Американский президент подчеркнул, что пока неясно, «контролируются» ли ополченцы Донбасса Россией или они не подконтрольны никому. «Если мы узнаем, я буду удивлен», — сделал вывод Трамп.

Между тем лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко утром, 7 февраля, заявила, что президент США Дональд Трамп хорошо понимает, что происходит на Украине. По ее словам, она провела короткую встречу с новым американским президентом, из которой сделала эти выводы. «Я могу вам сказать, что есть хорошая информация, потому что президент США абсолютно четко понимает, что происходит, и заверил в полной поддержке Украины», — цитирует слова Тимошенко «Газета.Ru».

Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры 28 января. Их подробности не разглашались, отмечала «Национальная служба новостей». Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе разговора детально происходящее в Донбассе не обсуждалось, однако «акцентировалась необходимость» скорейшего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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