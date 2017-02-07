10:12 07 февраля 2017 0

Рассматривать дело о покушении на Тимониченко будет Чкаловский суд Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело Игоря Казакова, обвиняемого в соучастии в покушении на убийство бывшего начальника УВД Екатеринбурга, генерала полиции в отставке Бориса Тимониченко, совершенное бывшим начальником Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олегом Дудко. На днях обвинительное заключение в отношении Казакова утвердил Заместитель прокурора Свердловской области Александр Чернышёв.

«Роль Казакова как пособника сводилась к обеспечению передвижения Дудко на автомобиле при осуществлении наблюдения за потерпевшим, доставке к месту преступления и обеспечению возможности скрыться после его совершения, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. — В ходе наблюдения Дудко и Казаков установили, что потерпевший покидает свою квартиру в одной и то же время».

В день покушения (19 февраля) Дудко и Казаков прибыли к дому Тимониченко в 7 утра. Чтобы не оставлять следов в подъезде, Дудко надел поверх обуви капроновые чулки. Дождавшись, когда генерал выйдет из квартиры, киллер выстрелил ему из пистолета в голову, после чего скрылся на машине под управлением Казакова. К счастью, пуля не задела жизненно важных органов, и медикам удалось спасти Бориса Тимониченко.

Также следователи выяснили, что на следующий день Казаков приобрел синтетический наркотик, который был изъят у него 22 февраля во время задержания.

Помимо покушения на экс-начальника УВД Екатеринбурга, силовики раскрыли еще целый ряд преступлений, совершенных Казаковым и Дудко. Так, весной 2015-го у сожительницы Дудко, являющейся арбитражным управляющим, в связи с участием в процедуре банкротства одного из предприятий, произошел конфликт с исполнительным директором другого предприятия. «Узнав об этом, Дудко решил поджечь автомобиль „Тойота Ленд Крузер 200“, принадлежащий супругу исполнительного директора предприятия, — сообщают в облпрокуратуре. — Взяв две пятилитровые емкости с бензином, около 3 час. 4 апреля 2015 года Дудко осуществил поджог автомобиля во дворе дома по ул. 8 Марта в г. Екатеринбурге, отчего машина полностью сгорела».

Следователи выяснили, что при поджоге «Ленд Крузера» Казаков лишь возил Дудко на автомобиле, а также помогал ему вести наблюдение до и во время совершения преступлений. Уголовное дело в отношении Игоря Казакова было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения (по данным агентства, он дал все необходимые показания на Дудко). Рассматривать дело Казакова будет Чкаловский суд Екатеринбурга.