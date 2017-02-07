10:32 07 февраля 2017 0

Жители Миасса не до конца верят в официальную версию ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области женщина и девочка пяти лет получили тяжелые травмы в ДТП с автомобилем сотрудника полиции. В ОВД Миасса проводится служебная проверка обстоятельств ЧП, сообщили «URA.RU» в региональном полицейском главке.

Авария случилась 6 февраля в 20:30 в условиях сильного снегопада. В районе дома №59 по улице Пушкина Nissan Juke, за рулем которого был полицейский, занесло и выбросило на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Mazda 323, в которой ехали 33-летняя женщина и двое ее маленьких детей. Женщина госпитализирована с переломом ноги, детское кресло не спасло от серьезных травм и ее маленькую дочь.

Первоначально свидетели ДТП предположили, что полицейский в «Ниссане» был пьян. Однако проведенное медиками освидетельствование подтвердило, что правоохранитель не прикасался к алкоголю. По всей вероятности, из-за снега и скользкой дороги 39-летний силовик просто не справился с управлением. Если вина полицейского будет установлены, он будет уволен со службы, добавили в полицейском главке. Также к ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.