11:17 07 февраля 2017 0

На Западную Сибирь надвигаются морозы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На ХМАО-Югру надвигается похолодание. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 7 февраля, а также в среду и четверг, 8—9 февраля, температура воздуха в регионе опустится до отметок минус 35-40 градусов.

Ожидается снег, изморозь. Ветер умеренный, северных направлений.

Зима 2016—2017 годов выдалась в уральских регионах одной из самых холодных в истории. Экстремальные температуры наблюдались в Западной Сибири, где столбики термометров опускались ниже отметки — минус 60 градусов.