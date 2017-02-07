Украинское лобби продавливает в Конгрессе США усиление санкций против России

11:19 07 февраля 2017 0

Украинское лобби давит на Вашингтон Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Из-за режима прекращения огня на Украине против России могут быть введены новые санкции. Конгресс США принял новую резолюцию, написанную четырьмя республиканцами, предположительно, связанных с украинским лобби в Вашингтоне.

Как удалось выяснить телеканалу RT, конгрессмены-республиканцы, предложившие утвердить резолюцию, упомянуты на официальном сайте организации «Украинский конгрессный комитет Америки».

При этом отмечается, что часть обвинений из текста проекта резолюции появилась на два дня раньше на страничке посольства Киева в США в Facebook.

В резолюции республиканцы обвиняют Москву в эскалации конфликта на востоке Украины. «30 января 2017 года резко возросло число нарушений режима прекращения огня в Донбассе с российской стороны, а по украинскому городу Авдеевка было выпущено свыше 2,3 тыс. артиллерийских снарядов и ракет», — говорится в документе. При этом конгрессмены игнорируют многочисленные заявления Кремля о том, что Россия не является участницей конфликта на юго-востоке Украины.

В резолюции республиканцы призывают усилить антироссийские санкции. По замыслу авторов инициативы, палата представителей также должна потребовать от властей США военной помощи для Украины.

Указанные в проекте резолюции обвинения в адрес России в связи с обстрелами Авдеевки появились двумя днями ранее (1 февраля 2017 года) в Facebook посольства Украины в США. В своём посте дипломатическое представительство страны сослалось на заявление Украинского конгрессного комитета Америки.