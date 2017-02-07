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07 февраля 2017
06 февраля 2017
11:34  07 февраля 2017 0

В Екатеринбурге назначен новый начальник ГИБДД

Новый начальник горГАИ вступил в должностьФоот: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге новым начальником ГИБДД города назначен подполковник Вадим Буйдалин. Глава областного отдела госавтоинспекции Юрий Демин сегодня, 7 февраля, представил нового начальника сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

На представлении Юемин отметил, что работа автоинспекции в Каменске-Уральском, которой руководил до последнего времени Буйдалин, уже несколько лет занимает первое место в области.

Буйдалин возглавлял ГАИ Каменска-Уральского последние пять лет. Службы в полиции начинал рядовым инспектором ДПС и прошел все ступени карьерной лестницы. За это время поощрялся 43 раза.

Напомним, Напомним, полковник Вячеслав Горев, возглавлявший ГИБДД Екатеринбурга, 11 января переведен в Ирбит старшим участковым, где ранее возглавлял автоинспекцию. По официальной версии, Горев сам попросился домой, однако незадолго до этого оказался замешан в гостиничном скандале, что могло повлиять на принятие решения.

Александр Лукманов
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