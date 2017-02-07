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07 февраля 2017
06 февраля 2017
11:55  07 февраля 2017 0

Наркоман протаранил машину ГИБДД в Екатеринбурге. ВИДЕО

Мужчина в невменяемом состоянии врезался в полицейскую машинуФото: Читатель URA.RU

Наркоман стал виновником аварии, которая произошла ночью в Екатеринбурге возле ТЦ «Дирижабль».

«В ДТП никто из людей не пострадал, побиты лишь машины», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель Daewoo Nexia выезжал с прилегающей территории и должен был уступить дорогу полицейской машине. Поначалу инспекторы подумали, что водитель просто не увидел препятствие, так как в тот момент ему закрывала обзор другая выезжавшая машина. Но оказалось, что водитель иномарки находится просто в невменяемом состоянии.

Водитель подтвердил, что принимает наркотики, но не смог сказать ни одного слова — в ответ на все вопросы он только мычал.

Люди при столкновении не пострадали. У машины ДПС разбиты бампер, капот, помято крыло. Автомобиль увезли на автоэвакуаторе, а водителя, таранившего полицейских, на медицинское освидетельстование.

Александр Лукманов
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