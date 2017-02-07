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07 февраля 2017
12:30  07 февраля 2017 0

Губернатор Куйвашев вместе с Тунгусовым срочно вылетели в Москву

Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием СО. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев срочно улетел в Москву после заседания кабминаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после заседания правительства во вторник покинул регион и улетел в Москву. Как утверждают источники «URA.RU» в кабмине, в этой поездке его сопровождает глава администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Причин поспешного отъезда никто в правительстве не знает — глава региона даже не стал встречаться с ожидающими его чиновниками.

Ранее предполагалось, что глава региона отправится в Москву только в среду, 8 февраля, где примет участие в координационном совете по ЧМ-2018. Ожидалось, что до этого он успеет принять с итоговым докладом омбудсмена Татьяну Мерзлякову и встретиться с главой Росприроднадзора Артемом Сидоровым.

Антон Ольшанников
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