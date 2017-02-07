Новый бизнес-омбудсмен Комаровой устраивает банкет за счет налогоплательщиков

14:01 07 февраля 2017 0

Угощения для югорских бизнесменов оплатят из окружного бюджета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Югры Николай Евлахов намерен в неформальной обстановке провести свою первую открытую встречу с предпринимательским сообществом Ханты-Мансийска. Банкет состоится в среду, 8 февраля, в ресторане «Кинза», расположенном в парке окружной столицы. Официальная тема: обсуждение актуальных изменений в законодательстве 2017 года. Об этом сообщили «URA.RU» в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

Обязательства по расходам фонд взял на себя. «В неофициальной обстановке за чашкой кофе у участников встречи будет возможность задать бизнес-омбудсмену любые вопросы. Мероприятие бесплатно могут посетить все желающие. Встреча пройдёт за наш счёт», — прокомментировали агентству в бюджетной организации.

Озвучивать сумму проведения встречи сотрудники правительственной структуры не стали.

Директор ресторана «Кинза» Сергей Полыгалов также отказался назвать точный бюджет мероприятия, однако отметил, что оно обойдётся менее чем в 100 тысяч рублей. «Сумма копеечная, поэтому обошлись без госзакупок», — убеждает бизнесмен.

Прокуратура сомневается в честности расходов Фонда поддержки предпринимательства Югры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как «URA.RU» писало ранее, политика трат Фонда развития предпринимательства неоднократно вызывала вопросы прокуратуры. В частности, надзорное ведомство усомнилось в целесообразности распределения расходов учреждения. Например, из бюджета 2015 года только 200,8 млн были израсходованы на целевые мероприятия, еще 182,7 млн ушли на управленческие нужды. Ранее структуру возглавляла супруга заместителя губернатора по вопросам экономики Павла Сидорова, Ольга Сидорова. Сейчас фондом руководит ее заместитель Роман Колупаев.

Что касается главного спикера неформальной встречи, то Николай Евлахов вступил в должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в ХМАО 5 декабря 2016 года. До вступления в должность работал в различных коммерческих структурах, администрации Радужного. Отметим, что его кандидатуру на текущий пост также поддержал бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов.

Губернатор Югры Наталья Комарова выбрала защитника для югорских бизнесменов с третьего раза. Результаты первых двух конкурсов были отменены. В 2017 году один из кандидатов на пост уполномоченного Виталий Чистов инициировал против Натальи Комаровой судебный иск, в котором требовал признать незаконными свое отстранение от выборов уполномоченного по правам предпринимателей и назначение на эту должность Евлахова.