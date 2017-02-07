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13:12  07 февраля 2017 0

Тюменские власти потратят 5 млн бюджетных рублей на служебный вагон

Железнодорожный вокзал. Курган, вагон, ржд
Служебные вагоны используют члены правительства и силовикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменской областной казне служебный вагон обойдется в более чем 5 млн рублей. Такая сумма обозначена на сайте госзакупок. Лот выставил ГБУ ТО «Представительский комплекс Правительства Тюменской области». Срок контракта — год.

В обслуживание входит: заправка и помывка вагона, обеспечение проводников комплектами форменной и специальной одежды, ремонт и содержание вагона.

В конкурсной документации не указано, к какому именно классу вагона относится данный «служебный». Однако на сайте РЖД есть описание различный типов вагонов. Например, интерьер вагона повышенной комфортности выполнен с использованием ценных пород дерева, искусственного камня. Купе оборудовано «широким диван-кроватью, вместительным шкафом для одежды и багажа, столом-трансформером, креслом, аудио-видео системой». В каждом купе есть душ, горячая и холодная вода, кондиционер, беспроводной интернет и охранная система.

Специалисты представительского комплекса правительства комментировать закупку не стали. В пресс-службе пояснили, что вагон используется крайне редко для служебных командировок членов правительства и силовых структур в города области, либо в случае ЧС.

Владимир Балтунов
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