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07 февраля 2017
06 февраля 2017
13:19  07 февраля 2017 4

На Урале хозяин собаки-убийцы передал на похороны девочки 10 тысяч рублей

Ольга с погибшей дочерьюФото: Соцсеть

На Урале сегодня хоронят 7-летнюю Полину, которую в воскресенье загрызли две собаки в деревне Пальмино Таборинского района. Владелец одной из собак-убийц 54-летний Эдуард Канифин передал семье девочки 10 тысяч рублей на похороны. Хозяин второй собаки 42-летний Александр Фомин никак себя не проявил и даже не извинился. Обоих мужчин накануне отпустили домой — суд решил не брать их под арест. В итоге следователь СКР назначил им подписку о невыезде.

31-летняя Ольга Иванова, мама погибшей девочки, только накануне узнала о гибели дочери. Так совпало, что, когда погибла Полина, Ольга как раз родила третьего ребенка — мальчика. Женщина находилась в роддоме, поэтому девочка и гуляла на улице одна. Сразу после родов женщине не стали сообщать о несчастье.

Напомним, две собаки загрызли 7-летнюю девочку в Пальмино возле местного ДК, где ребенок катался с горки на детской площадке. Как позже выяснилось, собаки-убийцы были охотничьими и натасканы на дичь. Хозяева не привязывали собак, и они свободно бегали по деревне. Местные жители жаловались, что псы терроризировали деревню, загрызли всех более слабых собак, нападали на овец, уже был случай, когда искусали ребенка. Владельцы собак игнорировали происходящее. В СКР возбуждено уголовное дело.

Александр Лукманов
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