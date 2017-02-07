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Главные новости Курганской области
14:31  07 февраля 2017 0

Против врага Чудновец могут завести уголовное дело. Он опубликовал видео с голым ребенком

Судебное заседание Чудновец Евгения Курган, чудновец евгения
Предприниматель Эрнст Данелян может также оказаться на скамье подсудимыхФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Прокуратура потребовала дополнительной доследственной проверки в отношении Эрнста Данеляна, распространившего в Интернете трехсекундный ролик с изображением голого мальчика, который позже «репостнула» Евгения Чудновец.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры, Катайский следственный отдел провел в отношении предпринимателя доследственную проверку, по результатам которой решил отказать в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием в действиях Данеляна признаков преступления, предусмотренного статье 242.1 УК РФ» («Изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних»). Прокуратура установила, что проверка была проведена не в полном объеме. В связи с этим заместитель прокурора Курганской области отменил решение следователя от 26 января 2017 года, а материалы вернул в СКР для дополнительной проверки.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, напомним, сделала репост трехсекундного ролика с обнаженным ребенком, которое сняли вожатые в детском лагере в Катайске. Таким образом, по словам женщины, она пыталась привлечь внимание общественности и силовиков к издевательствам над мальчиком. Катайский районный суд признал ее виновной в распространении детской порнографии и приговорил к шести месяцам колонии. Апелляционный суд смягчил наказание до пяти месяцев. Ранее были осуждены воспитатель и вожатый, которые обвинялись в издевательствах над ребенком (3 и 6 лет колонии). Вместе с тем, катайский предприниматель Эрнст Данелян, который первым выложил ролик в Сеть, не понес за это ответственности. В ходе журналистского расследования «URA.RU» выяснило, что Чудновец поступали угрозы от Данеляна.

Анна Бояркина
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