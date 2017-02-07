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07 февраля 2017
13:44  07 февраля 2017 11

Воздушно-космические силы России подняли по тревоге по требованию Путина

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке Воздушно-космических сил РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Воздушно-космических силах России (ВКС РФ) началась внезапная проверка по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина. О проверке объявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — заявил Шойгу, его слова приводит «Газета.Ru».

Как сообщил Шойгу на совещании с руководством армии, в высшую степень боевой готовности ВКС РФ были приведены в 9 часов утра по московскому времени. В ходе проверки должны быть обеспечены строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», во время проверки особое внимание будет уделено состоянию боевого дежурства, готовности авиационных групп к отражению возможного нападения, развертыванию систем ПВО. Глава военного ведомства приказал строго соблюдать требования безопасности и не допускать отрицательного воздействия на окружающую среду во время проверки.

Заместители главы Минобороны обязаны обеспечить «выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки».

Нина Калинина
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