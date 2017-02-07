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07 февраля 2017
17:37  07 февраля 2017 0

Взрыв сотового телефона стал причиной пожара в лицее Сургута

К приезду пожарных возгорание было потушеноФото: Соцсеть, Альмира Юлдашбаева

В лицее Сургута произошло возгорание из-за взрыва аккумулятора сотового телефона марки Prestigio. Пожар потушили сами работники школы.

Инцидент произошел в Сургуте, в лицее № 3, на улице 50 лет ВЛКСМ. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в раздевалке спорткомплекса лицея.

«В раздевалке спортзала, в шкафчике из ДСП, ребенок, уходя на урок, оставил вещи, в том числе сотовый телефон марки Prestigio, который ему приобрели родители, заказав через Интернет из-за границы, — рассказал инсайдер. — По неизвестной пока причине взорвалась и воспламенилась аккумуляторная батарея мобильника».

В этот момент в спортзале находились 35 детей и двое взрослых тренеров. Мужчины не растерялись и бросились гасить пламя. К приезду МЧС они сумели справиться с огнем. В результате пострадавших нет, сгорели вещи ребенка из шкафчика, обгорели и закоптились соседние шкафчики и стена.

Александр Лукманов
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