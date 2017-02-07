20:20 07 февраля 2017 0

Охотники из Нижней Тавды пытаются "свалить" "непотопляемого" охотоведа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вокруг тюменского Госохотуправления разгорается новый скандал. На имя профильного замгубернатора Ларисы Теплоуховой поступила коллективная жалоба за подписью десятков охотников. Они жалуются, что со сменой руководства управления дела в охотничьем хозяйстве пошли не лучше, а хуже, а новый руководитель берет на работу бывших подчиненных с запятнанной репутацией. Охотники требуют от областных чиновников принять решительные меры, в противном случае угрожая «дойти до Путина».

Коллективную жалобу на руководство Госохотуправления по Тюменской области подписали 60 охотников из Нижнетавдинского района и Тюмени. Промысловики с возмущением сообщают, что исполняющий обязанности начальника Госохотуправления Алексей Охрименко вновь принял на работу охотоведа Юрия Ковалевича, на которого якобы жалуются зверобои со всего района. «Весной 2015 года, когда Госохотуправление объединили с ГКУТО „Служба охраны животного мира“, Ковалевича в объединенную структуру не взяли, — говорят охотники. — Не взяли и его постоянного напарника Дмитрия Байнова. Зато на работу приняли двух людей без образования, просто чтобы „придержать“ место для Ковалевича». По словам охотников, оставшийся без работы Юрий Ковалевич пытался восстановиться через суд, но безуспешно.

Увольнение «личного егеря Сергея Собянина» (на фото — Александр Матыченко) не улучшило ситуацию в Госохотуправлении Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По словам охотников, после увольнения 16 ноября 2016 года предыдущего руководителя Госохотуправления по Тюменской области Александра Матыченко, которого называли «личным егерем Сергея Собянина», его преемник и заместитель Алексей Охрименко снова взял Юрия Ковалевича на работу. Заявители указывают, что это было личное решение и. о. руководителя Госохотуправления Алексея Охрименнко, у которого Ковалевич проработал много лет в Службе охраны животного мира.

Юрий Ковалевич — известная фигура среди охотников Тюменской области. В 2015 году несколько охотников из Нижней Тавды рассказали «URA.RU», что Ковалевич организует ВИП-охоту в своем районе, на которую приезжают, «как на работу», люди на джипах с судейскими номерами. Среди «клиентов» Ковалевича охотники называли и заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. В 2015 году возмущенные нижнетавдинские зверобои, среди которых был бывший глава Чугунаевского сельского поселения Александр Титович и несколько его единомышленников, стали фигурантами уголовного дела о клевете, сейчас приостановленного.

После попытки добиться наказания для охотоведа Юрия Ковалевича нижнетавдинские охотники (на фото) сами стали фигурантами уголовного дела фото — Николай Бастриков

В 2013 году охотоведа ловили на якобы незаконной охоте с тушей подстреленного с нарушением лицензии кабана. Охотники записали все на видео, полиция возбудила против Ковалевича уголовное дело, а мировой суд вынес обвинительный приговор по делу о браконьерстве. Однако областной суд отменил приговор, признал видеозапись незаконной, а самого охотоведа — невиновным. Тяжба дошла до Верховного суда, который подтвердил невиновность Ковалевича.

Нижнетавдинские охотники рассказывают, что постоянный напарник скандального егеря Дмитрий Байнов пока не вернулся в ряды сотрудников Госохотуправления, но якобы бахвалится, что сделает это до весенней охоты. Сам Ковалевич после того, как коллективная жалоба нижнетавдинских промысловиков была отправлена Ларисе Теплоуховой, отправился в Тюмень. «Ковалевич вернулся в район и рассказал, что он „вечный“ и его „утвердили на самом высоком уровне“», — жалуются зверобои из Нижней Тавды на неожиданный результат своего письма областной чиновнице. Они указывают, что за последние 20 лет Ковалевич трижды становился фигурантом уголовных дел о браконьерстве и один раз — о побоях. По мнению охотников, лишь высокие покровители охотоведа в Тюменской областном суде помогли Юрию Ковалевичу избежать наказания.

Охотники говорят, что возвращение на работу охотоведа многократно, по их мнению, дискредитировавшего себя, «бросает тень на все руководство Госохотуправления». «Мы думали, дело в Матыченко, — говорят охотники. — Оказалось, что при Охрименко ситуация лучше не стала. Законопослушным гражданам осталось наблюдать, как процветают коррупция и вседозволенность среди чиновников».

Охотники готовы, если областные чиновники не услышат их просьбу разобраться в ситуации, дойти до президента Владимира Путина и утверждают, что их ситуация не исключение, а правило в Тюменской области.

Врио начальника Госохотуправления по Тюменской области Алексей Охрименко заявил «URA.RU», что Юрий Ковалевич действительно принят на работу в Госохотуправление (но не охотоведом, а рядовым инспектором) и высоко оценил результаты его работы. «Все эти разговоры (о нарушениях Юрия Ковалевича — ред.) не стоят такого внимания, — заверил Охрименко. — Мы много времени уделяем разбирательствам по поводу жалоб на Ковалевича. Были служебные проверки. Это все наговоры, которые не подтверждаются никакими фактами. Тех людей, которые подписались под этими письмами, Ковалевич сам оформлял как нарушителей либо административного, либо уголовного законодательства. Поверьте, он за год оформляет гораздо больше нарушителей, чем 60 человек».

Охрименко отметил, что такие ситуации возникают не только в Нижнетавдинском районе. «Мы просто не выносим сор из избы, — объяснил Охрименко. — Это неправильно, если мы всегда будем идти на поводу у авторов этих жалоб. Кроме шума, никаких фактов там нет».

Охрименко отказался объяснять, почему Юрий Ковалевич после реорганизации не был принят в Госохотуправление, и снова начал в нем работать только после смены руководства. «Давайте не будем так углубляться, — заявил начальник корреспонденту „URA.RU“. — Я все вам сказал, такое выстраивание разговора приведет только к новым сплетням, а их и так предостаточно. А сплетни я не комментирую».

Связаться с Юрием Ковалевичем не удалось. Обслуживание его мобильного телефона оказалось временно приостановлено.