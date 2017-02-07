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07 февраля 2017
22:12  07 февраля 2017 0

Украинский радикал Ляшко лишился 10-летней американской визы

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Америка выступила против ЛяшкоФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти США аннулировали 10-летнюю американскую визу лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Об этом политик сообщил в Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом. Думаю, это связано с моей позицией по Донбассу и категорическим неприятием нового меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии», — c грустью сообщил Ляшко.

Как уточняет «Газета.Ru», ранее Ляшко заявил, что может пропустить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как боится летать.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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