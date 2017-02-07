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07 февраля 2017
23:40  07 февраля 2017 0

Украину не поддержали в Совбезе ООН

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Страны — участники Совбеза ООН — выступили за выполнение "минских соглашений"Фото: White House/Wikipedia

Позицию Украины по ситуации в районе Авдеевки Донецкой области не поддержали члены Совета Безопасности ООН на специальном заседании. Об этом заявил официальный представитель России при ООН Виталий Чуркин, пишет Russian.rt.com.

По словам Чуркина, Украину поддержали только США и Великобритания. Остальные страны — члены Совбеза —отметили, что «минские договоренности» должны быть выполнены.

Таким образом, Украина не получила выгоды от этой встречи и громких заявлений по России и Донецку.

Лев Истомин
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