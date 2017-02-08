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08 февраля 2017
07 февраля 2017
01:23  08 февраля 2017 0

В России подорожают коньяк и водка

Дегустация Хеннесси (Hennessy) в винотеке «Магнум». Екатеринбург, коньяк, бокал, хеннесси, хеннеси, hennessy, hennessy xo, алкоголь
Минфин предлагает увеличить минимальные цены на крепкое спиртноеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость коньяка и водки в России может вырасти уже в самое ближайшее время. Увеличить минимальную розничную цену на эти спиртные напитки предложило министерство финансов.

Так, стоимость бутылки коньяка может составить минимум 314 рублей — у поставщиков и 323 рубля — у оптовых продавцов. В розницу же цена за бутылку объемом 0,5 литра составит 371 рубль минимум. Пол-литровая бутылка водки подорожает до 205 рублей в розницу, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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