В России подорожают коньяк и водка

01:23 08 февраля 2017 0

Минфин предлагает увеличить минимальные цены на крепкое спиртное Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость коньяка и водки в России может вырасти уже в самое ближайшее время. Увеличить минимальную розничную цену на эти спиртные напитки предложило министерство финансов.

Так, стоимость бутылки коньяка может составить минимум 314 рублей — у поставщиков и 323 рубля — у оптовых продавцов. В розницу же цена за бутылку объемом 0,5 литра составит 371 рубль минимум. Пол-литровая бутылка водки подорожает до 205 рублей в розницу, сообщает «Газета.ру».