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08 февраля 2017
07 февраля 2017
05:23  08 февраля 2017 0

Трамп и Эрдоган проговорили по телефону 45 минут

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Беседа двух президентов велась «в позитивном ключе»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Первый телефонный разговор между президентами США и Турции продлился ровно 45 минут. Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган вели беседу «в позитивном ключе».

Детали телефонного разговора не раскрываются, передает «Газета.ру». Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет предложить Трампу начать отношения США и Турции «с чистого листа». Кроме того, Эрдоган надеялся уговорить Трампа экстрадировать оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он, по мнению Анкары, причастен к организации путча в стране в середине июля 2016 года.

Наталья Володина
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