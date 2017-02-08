10:26 08 февраля 2017 4

Екатеринбургские школы выделяются в рейтинге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Два десятка екатеринбургских школ, лицеев и гимназий вошли в рейтинг топ-200 лучших школ России. Учебные заведения Среднего Урала заняли втрое место по позициям в рейтинге, составленном RAEX (Эксперт РА) — 2016, уступив только Москве.

Составители рейтинга указывают, что для определения позиции школы в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, поступивших в 2014 и 2015 годах году в вузы на бюджетной и на платной основе на очную форму обучения, а также отдельно учитывалось количество зачисленных на основании победы в олимпиаде.

Из екатеринбуржских школ лучший показатель у СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (6-я строка). В первой сотне оказались гимназия № 9 (20), лицей №130 (26), Гимназия № 35 (46), лицей № 110 им. Л.К. Гришиной (52). Во второй сотне лучших школ России также лицей №180 «Полифорум», школа № 200, гимназия № 99, гимназия № 13, гимназия № 120, лицей № 12, гимназия № 161, гимназия № 37, лицей № 88, гимназия № 202 «Менталитет», школа №68 с углублённым изучением отдельных предметов и гимназия № 5.

В число лучших школ из Свердловской области также попали школа N 7 с углублённым изучением отдельных предметов в Первоуральске и гимназия № 18 из Нижнего Тагила.

58-ю строку в рейтинге занял Югорский физико-математический лицей-интернат. расположенный в Ханты-Мансийске.

В рейтинг также попали три учебных заведения Южного Урала: физико-математический лицей № 31 из Челябинска (70-я строка), гимназия № 127 из Снежинска (115-я строка) и лицей № 39 из Озерска (156-я строка).

105-ю строку в рейтинге заняла средняя общеобразовательная школа № 146 с углублённым изучением математики, физики, информатики из Перми.

Как отметили составители рейтинга, список ориентирован прежде всего на родителей учащихся и самих школьников, которые нацелены на поступление в престижный вуз.

«Рейтинг школ RAEX позволяет понять, в каких школах формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов, включая те из них, которые сохранили за собой право на дополнительные вступительные испытания (например, МГУ им. М. В. Ломоносова и МГИМО)», — отмечают авторы исследования.