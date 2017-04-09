{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 апреля 2017
08 апреля 2017
22:23  07 апреля 2017 21

Пентагон высказался о сотрудничестве с Россией по Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим
Американцы хотят сотрудничать с Россией в небе над СириейФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

США намерены восстановить контакты с Россией по линии безопасности полетов в Сирии после ракетной атаки ВВС США в провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Мишель Балданса.

После ракетного удара по правительственным силам Сирии со стороны США, Россия приостановила действие меморандума о предотвращении воздушных инцидентов на территории республики, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар США по Сирии агрессией против суверенного государства, пишет «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров