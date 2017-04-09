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09 апреля 2017
08 апреля 2017
00:05  08 апреля 2017 23

«Альфа-Банк» потребует возврата кредитов, даже если «мир сгорит в ядерном пламени»

Скульптура нищего. Челябинск., милостыня, альфа банк, попрошайка, нищий, бедность, банкрот
Банк будет принимать деньги даже в случае ядерной войныФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Клиент «Альфа-Банка» под ником Бартлби, который взял в финансовом учреждении кредит, спросил банк в «Твиттере», можно ли ему не возвращать его в случае, если мир сгорит в ядерном пламени. На это мужчина получил емкий, но короткий ответ: нет.

По всей видимости, мужчина озаботился проблемой конца света после обострения отношений между США и Россией в Сирии, когда американские военные атаковали базу правительственной армии. После этого многие военные эксперты заявили, что Россия даст адекватный ответ агрессии, что может привести к Третьей мировой войне с участием ядерных держав.

Политолог профессор Академии военных наук Сергей Судаков заявил «URA.RU», что произошло наиболее серьезное за последние годы обострение отношений России и США. «Мы должны поаплодировать руководству России, что оно приняло единственно верное решение — не стало сбивать ракеты, выпущенные США по территории Сирии. В ином случае существовал риск начала ядерной войны двух держав и этим утром мы могли просто не проснуться», — сказал Судаков.

Лев Истомин
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