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Главные новости Свердловской области
13:40  08 апреля 2017 31

В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида за липовый долг его мамы

Клипарт, детское насилие
Коллекторы издевались над несчастным ребенкомФото: depositphotos.com © URA.RU
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Коллекторы замуровали ребенка в квартире
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В Екатеринбурге коллекторы избили ребенка-инвалида за несуществующий долг его мамы. Изверги сначала облили пивом 11-летнего мальчика, а потом поколотили.

Полиция Екатеринбурга разыскивает неизвестных, напавших на ребенка-инвалида и требовавших с него 300 тысяч рублей. Как сообщает Life.ru, 11-летний Глеб Н. страдает эпилепсией и учится в коррекционной школе. Сначала несколько мужчин подкараулили его и облили пивом. На следующий день неизвестные выследили мальчика в лифте его дома и набросились с кулаками. При этом коллекторы требовали вернуть 300 тысяч рублей, которые якобы должна вернуть банку его мама.

«Никакого долга за мной не числится, но у меня есть сестра-близняшка, которая взяла эту сумму в банке „Хоум кредит“ в 2011 году для покупки автомобиля, — рассказала изданию мама пострадавшего мальчика Ирина Н. — Несмотря на то, что 300 тысяч она выплатила, еще столько же осталась должна, так как накапали большие проценты. В 2015 году её долг вроде бы перекупили, и нас никто не беспокоил. Единственное, что месяц назад кто-то на моей квитанции по коммунальным услугам написал оскорбления».

На теле ребенка остались следы от ударов, мальчик направлен на судебно-медицинское освидетельствование.

«В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему, — подтвердили „URA.RU“ в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. — У женщины, его матери, действительно никаких кредитов нет. Сама она писать заявление в полицию отказалась, но, тем не менее, будет проведена тщательная проверка и установлены все обстоятельства происшествия».

К проверке подключилась и прокуратура Свердловской области, которая даст оценку соблюдению требований законодательства при передаче банком долга коллекторской организации.

Евгений Лазарев
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