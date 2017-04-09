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09 апреля 2017
08 апреля 2017
23:56  08 апреля 2017 7

Екатеринбуржцу прислали штраф за превышение скорости машины, которую вез автовоз. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, радар, превышение скорости, дпс, гибдд
При измерении скорости в "ручном режиме" такая ошибка была бы невозможнойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин попал в курьезную ситуацию. Екатеринбуржцу, который сейчас работает в Москве, пришел штраф от ГИБДД за превышение скорости. При этом, судя по фотографии, которую прислали Дмитрию, его машина нарушила правила в тот момент, когда ехала в столицу на автовозе.

«Смутили и дата, и место: ну, не ехал я по Рязанской области 13 марта, в этот день я летел со всей семьей самолетом из Екатеринбурга в Москву, — поясняет Тюхтин. — А машину доставляла в тот же город автовозом транспортная компания». На снимке, действительно, отлично видно ограждения и соседние автомобили. Дмитрий считает, что «роботы», выписывающие штрафы, «захватили ГИБДД и учинили беспредел».

«Другого объяснения такому я найти не могу, — признается Тюхтин. — Вообще, на этот штраф можно посмотреть как на комплимент: в полиции считают, что я на скорости 86 км/ч могу вот так плотно, между столбиками, со сложенными зеркалами… Да, я просто долбаный каскадер!».

Фото: Дмитрий Тюхтин

В разговоре с «URA.RU» Тюхтин признался, что пока не успел никуда обратиться по поводу произошедшего, поскольку о штрафе узнал только в субботу, 8 апреля. По словам Дмитрия, его сложившаяся ситуация даже повеселила.

В комментариях на Facebook директор юридической компании «КОНУС» Алексей Силиванов выразил мнение, что спорить с таким штрафом материального интереса, пожалуй, нет. «Но для статистики недостоверных штрафов и чтобы не ухудшать свою административную практику, может быть, и есть смысл жалобу закинуть», — считает Силиванов.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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