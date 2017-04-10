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10 апреля 2017
05:02  10 апреля 2017 0

В России подешевели лекарства против ВИЧ и гепатита

2014_12_Клипарт, таблетки, наркотики, лекарство
Цены на лекарства снижены производителями в добровольном порядкеФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В России производители снизили цены на 239 наименований лекарств. Среди них — препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза.

Как сообщает Федеральная антимонопольная служба, цены снижены производителями лекарств в добровольном порядке, во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

«Минимальная экономия бюджетных средств от снижения цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции составит более 63 миллионов рублей», — сообщается на сайте ФАС.

Ранее Владимир Путин заявил, что государство будет пресекать любые попытки коммерческих структур нажиться за счет потребителей путем повышения цен, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В ходе январского мониторинга цен на лекарства ФАС установила, что в России завышена стоимость как минимум 95 препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов и других болезней.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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